Bestsellery Empiku 2020. Poznajcie tegorocznych zwycięzców!

Gala Bestsellerów Empiku z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. We wtorkowy wieczór odbyło się kolejne rozdanie nagród, które tym razem przebiegało w wyjątkowych okolicznościach. Mijające miesiące upłynęły bowiem światu na zmaganiach z pandemią koronawirusa. Podczas gali zabrakło więc publiczności.

Tym razem Bestsellery Empiku odbywały się pod hasłem The Unlocked Oddysey i jak co roku wręczono je w kilkunastu kategoriach. W tym roku do nagrody nominowano wiele głośnych nazwisk ze świata literatury, filmu czy muzyki, a wśród szczęśliwców znaleźli się m.in. Olga Tokarczuk, Katarzyna Nosowska, Sanah, Quebonafide czy Jan Komasa.