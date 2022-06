Beyonce obwieszcza w "Vogue'u", że za moment wyda NOWY ALBUM! "Teraz mogę łamać te zasady, które trzeba ZŁAMAĆ"

Blinkblink 33 min. temu zgłoś do moderacji 48 1 Odpowiedz

Tęsknię za dawną Beyonce. Teraz jest dla mnie odpychająca, wulgarna, te miny, te pozy... Zdaję sobie sprawę, że jest dojrzałą kobietą i zmieniła styl, ale do mnie to nie przemawia. Znowu będzie śpiewać o czarnych braciach i siostrach? Black is King? Rasizm działa w obie strony...