Grammy 2021: Beyonce z ODMIENIONĄ TWARZĄ triumfuje na gali w za małej sukience (ZDJĘCIA)

Beyonce już od wielu lat może cieszyć się statusem "królowej popu" i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Jedna z najpotężniejszych gwiazd na świecie rzadko kiedy pojawia się na imprezach ( nawet tych najbardziej prestiżowych ), pokazując fanom jedynie tyle ze swojego życia, ile sama uzna za stosowne.

W zeszłym roku piosenkarka wydała pierwszą od czterech lat płytę Black Is King, w której nawiązała do afroamerykańskiej kultury, problemu brutalności policji, ruchu Black Lives Matter, a także pandemii COVID-19. Choć album nie był nawet w połowie tak promowany, jak jej poprzednie wydawnictwa, Amerykance i tak udało się zdobyć na tegorocznej gali Grammy aż cztery nagrody (jedną z nich zgarnęła wspólnie z 9-letnią córką, Ivy Blue za teledysk do piosenki Brown Skin Girl). Tym sposobem Bey została okrzyknięta najbardziej utytułowaną artystką w historii Grammy, mając już na koncie 28 (!) statuetek.