Billie Eilish przytula się z fanką na akustycznym koncercie w Bonn (ZDJĘCIA)

Billie Eilish to bez wątpienia jedna z największych gwiazd Pokolenia Z. 20-letnia artystka często zabiera głos w ważnych społecznych tematach, a młodzi fani na całym świecie często traktują ją jako ambasadorkę "Gen Z". Sama Billie stara się też odczarować wizerunek młodego pokolenia jako osób wiecznie "siedzących" w swoich telefonach, co może mieć na nich jedynie destrukcyjny wpływ. W kampanii What We Do Next we współpracy z Deutche Telekom razem z innymi przedstawicielami młodego pokolenia przekonywała, że dzięki technologiom młodzi potrafią też tworzyć piękne rzeczy i czynić swoją przyszłość lepszą.