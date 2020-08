Biografia Meghan Markle USUNIĘTA ze strony rodziny królewskiej! Zastąpiono ją informacją o "Megxicie"...

Meghan zmieniła wizerunek

Od czasu "Megxitu" Sussexowie próbują sobie ułożyć życie w słonecznym Los Angeles, gdzie znaleźli schronienie w otoczonej ekranami willi. Choć Meghan i Harry formalnie nie są już związani z rodziną królewską, to do tej pory nie zdecydowano się na akcję "czyszczenia" mediów z ich aktywności. Wygląda jednak na to, że ten czas właśnie nadszedł, na co zwrócił uwagę tabloid The Sun.