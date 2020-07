Bladolicy Adam "Nergal" Darski opala GOŁĄ KLATĘ w obecności tajemniczej towarzyszki (ZDJĘCIA)

Gosc 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A to tak można w kawiarni??? Chyba za takie zachowanie to mandat się należy, nie wyobrażam sobie, że idę na kawę a obok mnie siedzą baby w stanikach i faceci w samych gaciach. I oboje zdejmują kozaki, by stopy im pooddychały...