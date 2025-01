Blake Lively i Ryan Reynolds CHCĄ UCISZYĆ prawnika Justina Baldoniego. "To, co ona wyprawia, jest niewiarygodne"

Blake Lively i Ryan Reynolds chcą, aby sędzia nałożył zakaz wypowiedzi na prawnika Justina Baldoniego , twierdząc, że ten rozpowszechnia fałszywe informacje na temat sprawy. Gwiazdy złożyły we wtorek pismo do sądu, w którym proszą o wydanie nakazu ochronnego, aby powstrzymać prawników reżysera "It Ends With Us", kierowanych przez Bryana Freedmana, przed angażowaniem się w "niewłaściwe zachowanie", w tym rzekomą "nękającą i odwetową kampanię medialną" przeciwko Blake i Ryanowi.

Twierdzą, że narusza on zasady sądowe, które zabraniają prawnikowi składania oświadczeń do prasy, które są nieistotne dla sprawy i mogą wpłynąć na uprzedzenia ławy przysięgłych. W piśmie Blake i Ryan wspominają o ujawnieniu nieedytowanych materiałów z planu "It Ends With Us", które, jak twierdzi zespół Blake, "potwierdzają, co do joty, to, co pani Lively opisała" w swojej początkowej skardze z grudnia.