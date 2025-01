Blake Lively złożyła kolejny pozew przeciwko Justinowi Baldoniemu. On z kolei pozywa "New York Times" na 250 mln dolarów!

Blake Lively wniosła kolejny pozew przeciwko Justinowi Baldoniemu , ledwie dwa tygodnie po tym, jak ujawniła wcześniejsze zarzuty. W pierwszym pozwie aktorka oskarżała reżysera o naruszenia związane z molestowaniem seksualnym oraz tworzeniem negatywnej atmosfery podczas kręcenia filmu "It Ends With Us" . Baldoni stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom.

Po ujawnieniu pierwszego pozwu kariera Baldoniego zaczęła się załamywać. Został porzucony przez agencję William Morris Endeavor, a Liz Plank, współprowadząca jego podcast "Man Enough", ogłosiła odejście z programu. Tymczasem Lively otrzymała wsparcie od byłych współpracowników, w tym Brandona Sklenara i Jenny Slate, a także autorki powieści "It Ends With Us", Colleen Hoover. Daily Mail informuje dodatkowo, że Lively oskarża Baldoniego o prowadzenie kampanii oszczerstw przeciwko niej.