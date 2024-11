Blanka Lipińska odpowiada na komentarze, że jej partner jest z nią "tylko dla kasy": "I CH*J CI DO TEGO!"

Co to znaczy, że on nie jest w jej typie??? Tzn ze wg niej on jest brzydki??? Wg mnie on jest mega przystojny. Ona bardzo ładna. Nie wiem czego chcieć więcej.... ona dobrze wie, że nie jest jakaś niewiadomo jak niesamowita. Po prostu trafiła w niszę z erotykiem dla mało wymagających kobiet. Ot szczęście...przyniosko jej mamonę i na tym jedzie póki może. Sama to bardzo mądrze przyznała. Gość nie miał szczęścia, ma mniej kasy. I tyle w temacie. Jak im dobrze razem to serio kogo to obchodzi...równość finansową nie gwarantuje szczęścia. Nierówność również. Ja jestem częściowo z mężem dla jego pieniędzy. Chociaż poradziłabym sobie bez niego to mi się po prostu nie chce myśleć o kasie gdy mam kasę męża. Jest nam dobrzena chwilę obecną. Jedyne co przeszkadza to ludzka zawiść. Ciągle w zasadzue niegdzeczne pytania koleżanek o to, że nie pracuje... no nie pracuje bo mi się nie chce, jak to co przynioslabym do domu to byłaby 1/20 pensji męża. Ale pytania są od 15 lat...no cóż. Niektóre baby są tępe.