Blanka Lipińska rzuca telefonem z czwartego piętra. "KU*WA, nie chcę tego robić" (FOTO)

Kurczę... 21 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Kiedyś to się wchodziło na Pudla, żeby faktycznie jakieś celeb-ploty poczytać. A teraz to tylko o tym kto, co i za ile na siebie założył. Promowanie jakiś pato-reklam. Albo marne copy-paste z Insta. No szkoda....