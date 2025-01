Blanka Lipińska wymienia, co sobie poprawiła i żali się na skutki zabiegu na powieki: "TRAGEDIA. Oczy mi się nie domykają"

Martyna zrobila sobie w przerwie swiateczniej plastyke powiek gornych. I generalnie spoko, ale slabe jest to, ze zarabia pieniadze na kampanii dove, wciska ludziom koszulki z haslem I AM ENOUGH, wszedzie podkresla jak to wszystkie jestesmy piekne i wystarczajace i robi na tym duze pieniadze. To jest hipokryzja. Czy tak wyglada wg niej wspieranie kobiet? No nie, bo przecietna kobieta ktora ja obserwuje mysli sobie boze jaka super ta martyna, mo bohaterka normalnie i jeszcze mlodnieje z dnia na dzien. A to sobie kupie od niej koszulke z jakimis bzdurnymi haslami o samoakceptacji i naturalnym pieknje. A potem te same kobiety staja przy lustrze, widza swoje odbicie i zastanawiaja sie czemu one tak nie wygladaja i popadaja w depresje. Dramat, nie rozumiem jak mozna ludziom takie kity wciskac.