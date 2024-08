Blanka zaliczyła WPADKĘ na scenie w Kielcach. Najadła się stresu: "Bardzo TRUDNA sytuacja"

Miesiące letnie to dla artystów zawsze wyjątkowo pracowity czas. To właśnie wtedy odbywają się koncerty i cała masa imprez plenerowych. W sobotę miejsce miał Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach. W Amfiteatrze Kadzielnia wystąpili m.in. Julia Wieniawa, The Kolors, Rag’n’Bone Man, Dawid Kwiatkowski czy Oskar Cyms.

Blanka zaliczyła sceniczną wpadkę. Zabrała głos

W konkursie na "Przebój lata Radia ZET i Polsatu" wzięła udział również Blanka. Reprezentantka Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji podczas wydarzenia zaprezentowała jeden ze swoich najnowszych singli "If U Want Me". Mimo że 25-latka zrobiła show, pojawiając się na scenie w kusym różowym komplecie, podczas swojego występu najadła się sporo stresu. Wszystko przez problemy natury technicznej.

Nie działał mi odsłuch. Musiałam wyjąć sobie słuchawki i starać się słyszeć w Kadzielni - wyznała rozemocjonowana po występie w rozmowie z reporterem "Pomponika".

Zapytana o to, z czym dla artysty wiąże się niedziałający odsłuch i w czym może przeszkodzić, powiedziała:

We wszystkim. W absolutnie wszystkim. Miałeś się słyszeć i się w ogóle nie słyszysz - żali się, dodając jednak, że stara się wyciągnąć z tego doświadczenia cenną lekcję:

Bardzo trudna sytuacja, ale mam nadzieję, że wybrnęłam i nauczyłam się, że w takich sytuacjach od razu wyciąga się słuchawkę i leci się po prostu na to, co się słyszy normalnie.

Stajkow zapowiedziała, że nie zamierza dociekać, co było powodem problemów z odsłuchem.

Nie mam zielonego pojęcia i szczerze, to nie mam czasu tego dochodzić i nie będę tego dochodzić. Myślę, że jest to nauczka i coś, co mnie nauczy na przyszłość. I myślę, że sobie poradzę, jeśli to wydarzy się znowu - kończy temat.

Blanka o Julii Wieniawie

Wspomniała także o występującej tego samego wieczoru Julii Wieniawie. Wokalistka kibicuje starszej o rok koleżance.

Uważam, że super sobie radzi i zawsze sobie super radziła artystycznie. Trzymam za nią mocno kciuki - mówi i dodaje, że tego dnia w końcu udało się jej zapoznać z Julką:

Dopiero się poznałyśmy. Właśnie teraz.

