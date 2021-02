Bloger komentuje aferę z talerzami od Joanny Przetakiewicz: "SZKODA MI ĆMIELOWA"

Gość 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 16 Odpowiedz

W idealnym świecie Pani Przetakiewicz miałaby swoją własną linię produkcyjną w Ćmielowie i to jest teraz jedyna droga do poprawy wizerunku. Ale idealnego świata nie ma. O Ćmielowie mimo że ma lat 200 mało kto slyszal. Ja nie słyszałam. Teraz wiem że w ogóle taka firma jest. Bloger mógłby się nie wtrącać. Łatwo jest z boku wypowiadać się na dany temat. Tylko, czy ten bloger zdaje sobie sprawę z tego ile polskich fabryk produkujących porcelanę zostało zamkniętych? Ile hut szkła? Tak porcelana cmiel może i różni się tylko logo z porcelana laManii i ceną, ale w takim przypadku skoro porcelana pakowana jest w fabryce Ćmielów i stamtąd dostarczana do klienta to sama fabryka dostaje odpowiednio więcej pieniędzy niż za to co sama sprzedaje więc pani Przetarkiewicz należą się przeprosiny bo zapewnia fabryce rynek zbytu. A pracownika oczywiście trzeba ukarać. Tylko ktoś nie mający pojęcia o handlu i produkcji może z takiej rzeczy robić aferę. Ciekawa jestem co Huta Ćmielów zrobi jak straci kontrahenta PrzetarkiewicZ. Bo nie ludzie nie rzuca się na porcelanę Ćmielów bo nie ma metki La Mania. A sprzedaż z metką La Mania to zysk większy dla Ćmielowa niż dla LaManii. No.ale... żeby to zrozumieć trzeba coś ukończyć