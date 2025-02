Blue Ivy Carter wspierała Beyoncé podczas rozdania Grammy. Stylizacja 13-latki oburzyła internautów: "Wygląda, jakby miała 40 lat"

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w branży muzycznej – 67. gala rozdania nagród Grammy . W tym roku prestiżowy złoty gramofon za album roku trafił do Beyoncé . Wokalistka otrzymała aż 11 nominacji, jednak to właśnie nagroda za album roku ma dla niej szczególne znaczenie. W poprzednich latach była wielokrotnie nominowana w tej kategorii, ale zawsze musiała ustąpić miejsca innym artystom.

Nie wszystkim przypadły do gustu zarówno strój nastolatki, jak i makijaż, który zaprezentowała. Na Instagramie pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy odnoszących się tego, jak wyglądała .

Ile lat ma jej córka? 30?; Całkowicie nieodpowiedni strój dla 13-latki. Zdecydowanie za dużo makijażu; Blue Ivy wygląda jakby miała 40 lat...; Myślę, że to całkowicie nieodpowiedni strój dla 13-latki; Beyonce uważa, że to w porządku pozwolić córce przebrać się, aby wyglądać jak 35-latka?; Sabrina Carpenter wygląda na młodszą od niej; To nie jest sukienka w której powinna wystąpić nastolatka - czytamy.