Boxdel o AFERZE ze swoją eks i Filipem Bątkowskim: "Myślałeś k*tasem, jesteś ŻAŁOSNYM gościem"

Znalazł się chłop, który myśli całym doktoratem :p Nie rozumiem żadnej ze stron... Przystawiający się zajęty facet zawsze mnie odrzucał, ale choć, to in zdradza i jest odpowiedzialny za swoją partnerkę, to nie rozumiem jak można chcieć z takim iść... Ok... Nawet jak jakaś Pani jest super wyzwolona, to ok. Nie moja sprawa...,ale wyzwalajmy się wtedy z wolnymi... Po co nam taki ktoś, kto nawet dzieci i żony nie szanuje.