Bracia Golec wydali oświadczenie w sprawie rządowej zapomogi dla artystów: "Prosimy o NIEZASTRASZANIE naszych dzieci i żon"

gość przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

za te projekty z pewnością dostali pieniądze...bo jak nie, to mając tyle kasy od lat odłożonej, z pewnością by nie musieli robić kolejnych "projektów".. po prostu chcieli więcej zarobić, a jak okazało się, że możliwa jest zapomoga, to po co inwestować z własnych pieniędzy, jak to zazwyczaj przedsiębiorcy muszą, lepiej było sięgnąć po pieniądze z podatków, od osób, które co miesiąc zarabiają po 2 tysiące...i w czasie pandemii jeszcze mają z połowę tego lub potracili pracę...