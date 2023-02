Brat Sharon Stone nie żyje. Aktorka pożegnała go na wzruszającym nagraniu (WIDEO)

ann*** 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 4 Odpowiedz

Do tych wszystkich wielce zdziwionych/oburzonych, że ktoś moze zamieszczac wpisy czy nagrania tego typu. Zrozumcie, że kazdy jest inny, ja kiedy stracilam ojca to nie mialam potrzeby pisania na fb, natomiast widze mnostwo moich znajomych to robi, i ja to jak najbardziej rozumiem bo oni tego potrzebuja, zrzucają troche bólu z siebie a kondolencje i slowa wsparcia im pomagają. Czasy mamy takie, ze w necie dzieje sie nasze zycie i jak nie masz potrzeby sie nim dzielic to super, jak masz to tez super. Wiecej empatii życzę....