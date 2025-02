Brazylijska siatkarka chciała zrobić partnerowi niespodziankę, a nakryła go NA ZDRADZIE! "Jest śmieciem"

Siatkarka chciała zrobić partnerowi niespodziankę. Nakryła go na zdradzie

Araújo ujawniła podczas transmisji live w mediach społecznościowych, że chciała zrobić chłopakowi niespodziankę i zjawiła się u niego bez zapowiedzi. Ostatecznie to on zrobił (niezbyt miłą) niespodziankę jej, a po tym, jak miała go przyłapać z Luaną, wybiegła z mieszkania i przemówiła do obserwujących. Nie była w stanie ukryć łez.