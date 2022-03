"Bridgertonowie". NOWE POSTACI przybywają, aby wstrząsnąć londyńską śmietanką towarzyską! Kim są tajemnicze siostry Sharma z drugiego sezonu?

Hfjfkfkfkknn 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Serial jest jak harlequin ,przeslodzony i oderwany od rzeczywistosci. Ale wciaga jak nie wiem co! Idealna produkcja na odmozdzajacy wieczor. No i cudnie popatrzec na piekna architekture i kostiumy. I chodz czasem od slabego aktorstwa i marnych dialogow bola zeby, to serial ma niezaprzeczalny urok.