Britney Spears eksponuje ciało w BIKINI na hawajskich wakacjach z narzeczonym (ZDJĘCIA)

Susen 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ja widzę za oknem w Warszawie zupełnie inny widok. Już Brit ma 1:0 dla niej. Ale, że to jest mało dla bycia super mega, to jeszcze trzeba tyłkiem się obrócić w bikini do ekranu i wtedy będzie więcej widzów. No bo prawdziwi fani piosenkarki przecież tylko na to czekają- ciało w bikini, a nie tam nowy, dobry kawałek... Wygląda na to, że zaśpiewasz 2-3 hity możesz opalonym tyłkiem leżeć do góry ile chcesz.