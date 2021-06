Britney Spears po szokujących zeznaniach w sądzie uciekła na wakacje! (ZDJĘCIA)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 17 27 Odpowiedz

Jak już się uwolni od kurateli rodziców to się stoczy całkiem, każdy widział że swego czasu miała wyrazne problemy z psychiką, pod kuratelą rodziców jeszcze jakoś ciągnie ale jak już będzie wolna to będzie się dawała wykorzystywać jeszcze bardziej facetom, narobią jej dzieci, zaćpa, zapije i się skończy jak to miało miejsce u niektórych innych wielkich gwiazd. Może to nie jest fajne i miłe ale pewnie lepiej będzie dla niej gdy rodzice nadal będą ją trzymać w ryzach pod swoim pantoflem. To nie jest psychicznie zrównoważona jednostka.