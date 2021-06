Matka Britney Spears "jest ZANIEPOKOJONA" wstrząsającymi zeznaniami córki...

Pestka 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Z każdego można zrobić psychicznie chorą osobę. Zaszczuć. i wtedy człowiek nie ma się jak bronić. Jeśli sie zareaguje to potwierdzi się ta teza jeśli odpuści...to też potwierdzi. Mam to w pracy. Rację ma ten kto głośniej krzyczy i kto więcej plotkuje. Ja odpuściłam bo pomyślałam że tak będzie lepiej poprosiłam też o radę/pomóc przełożona...usłyszałam że jestem nadwrażliwa. Nie wiem co robić bo lubię tę pracę ale od tygodnia nie odpowiadają mi cześć ani nie rozmawiają ze mną. Czuję się wykluczona i zaszczuta i kurw# nie wiem co robić... Nie chce skończyć jak ktoś kto zwolnił się tydzień po moim przyjęciu... który kilka miesięcy później się targnął na siebie a w liście pożegnalnym poprosił żeby nikt z naszej pracy nie przychodził na pogrzeb. Dla mnie był to wtedy szok ale teraz coraz bardziej to rozumiem