Britney Spears uderza w byłych terapeutów: "Zabrali mi pieniądze! Pocałujcie mnie w D*PĘ"

Ma rację. Psychoterapia to totalna bzdura, oparta na jakichś wydumanych założeniach wymyślonych przez pseudointeligentów. Jak macie problem, to wbijajcie od razu do psychiatry, bo ten jednak coś zaradzi. Choćby zleci komplet badań, bo nieraz obniżony nastrój wynika z problemów fizycznych (niedobór witaminy B12 daje takie same objawy jak depresja czy choroby psychiczne). Psychoterapeuci biorą grubą kasę za to, że siedzą, kiwają głową i w żaden sposób nie powiedzą ci, jak poradzić sobie z problemem. Psychoterapeuta często pogorszy ci nastrój, nie poprawi. Znajomy poszedł do psychologa mówiąc, że ma myśli samobójcze, to pani terapeutka pokiwała głową, zainkasowała dwie stówy i wysłała go do psychiatry. Tyle mogą, hehe.