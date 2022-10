Była kochanka Popka odpowiada na oskarżenia: "To ja byłam zastraszana i manipulowana"

Ostatnio Popek przyznał się do zdrady i oskarżył swoją kochankę o stalking. Wywołana do tablicy kobieta, Anna Palmowska , postanowiła publicznie mu odpowiedzieć.

Tak, to ja – 50 kg wagi, wykształcenie wyższe, właściciel firmy zajmującej się nieruchomościami, prezes fundacji. [...] Zarzut stalkingu, o jaki mnie oskarżono, to efekt wybujałej wyobraźni pana Popka. To mnie raczej w tej znajomości spotkało zastraszanie, manipulowanie, znęcanie się psychiczne, z czasem fizyczne, które doprowadziło u mnie być może do rozwoju syndromu sztokholmskiego - powiedziała Anna.