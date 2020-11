Była uczestniczka "Top Model" OBURZONA słowami Michała Piróga: "JESTEŚ OBRZYDLIWY. Upokarzasz ofiarę"

Michał Piróg postanowił bronić swojego dobrego kolegę z planu Top Model, Dominica D'Angelica , który jest skazanym przestępcą seksualnym. Słowa tancerza na temat "zachowania powściągliwości" w tej sprawie oburzyły wiele jego obserwatorek. W końcu Michał na co dzień bardzo lubi pouczać innych i sprawiać wrażenie ekologa-feministy. Rozczarowane fanki zarzuciły mu w komentarzach na Instagramie hipokryzję i wspieranie kultury gwałtu.

Michał , wyrok był? Był. Za kradzież batona? Nie, za przestępstwo seksualne. Ja temu chłopakowi dobrze życzę i wierzę w resocjalizację, ale osoby z taką przeszłością nie powinny być promowane na celebrytów w programach rozrywkowych . Domincowi życzę wszystkiego dobrego, ale decyzja o usunięciu go z programu jest słuszna. Spójrzmy na to trzeźwo! - zauważyła pewna internautka.

Michale, jesteś obrzydliwy. Kreujesz się w sieci na feministę, na człowieka broniącego kobiet, a teraz robisz coś takiego? Swoim zachowaniem upokarzasz ofiarę, wyrok to nie są domniemania albo plotki! To są fakty. Myślisz, że sędziowie tak łatwo wydaliby wyrok i karę gdyby były wątpliwości, a dowody poszlakowe? Swoim zachowaniem zdradzasz kobiety i pokazujesz, że chodziło ci tylko o fame i bronienie tego co popularne. Najpierw Strajku Kobiet, teraz Dominica - napisała była uczestniczka show.