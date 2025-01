Była w "toksycznym" związku z Boxdelem, a dziś stawia na walki w klatce i OnlyFans. Kim jest rzekoma kochanka Filipa Bątkowskiego?

Była partnerka Boxdela w centrum afery. Kim jest Magdalena Loskot?

Za dużo rzeczy wyszło po rozstaniu. Kiedy moi znajomi zobaczyli, że raczej do siebie nie wrócimy, to stwierdzili: "Dobra, to ja ci coś powiem", i wtedy wychodziły po prostu kolejne informacje. To był taki liść za liściem w moją stronę, aż totalnie otrzeźwiałam z tego zauroczenia i stwierdziłam, że to było toksyczne i nie ma możliwości powrotu -tłumaczyła Łoskot w rozmowie z Aleksandrą Florczak.