Była żona Phila Collinsa już ROZWIODŁA SIĘ z nowym mężem! Orianne Cevey wytrzymała z nim ROK: "To przez emocjonalne napięcie spowodowane PANDEMIĄ"

Hej, ludziki, napiszę nie na temat, ale sporo osób tu wchodzi i może znajdzie się jakiś geniusz. Graliście we Free The Key? To klocki komputerowe stymulujące myślenie, jest 40 etapów, doszedłem do 31 i uważam, że jest w nim błąd, nie da się przejść (2 godziny nad tym siedziałem). Wypróbowałem wszystkie kombinacje. Wyszukałem filmik z rozwiązaniami na youtube, ale są do 15 etapu. Czy ktoś z Was może przechodził tę gierkę? Ciekawość mnie zżera, czy coś przeoczyłem.