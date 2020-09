BYLI "Królowie życia" w pstrokatych stylizacjach walczą o uwagę na evencie. Ikony stylu? (ZDJĘCIA)

O ile Rafał Grabias i Gabriel Seweryn od samego początku swojej medialnej kariery dokładali wszelkich starań, by ich wątek w Królowych życia dostarczał widzom wielu wrażeń, trzeba przyznać, że w ostatnich miesiącach przeszli samych siebie. Jedna z bardzo niewielu jednopłciowych par w polskim show biznesie przez całe wakacje co rusz pojawiała się na afiszach w kontekście tajemniczego stalkera, który miał zmienić ich życie w piekło. Szybko okazało się, że psychofanem jest nie kto inny, tylko kochanek Gabriela, który tak bardzo zadurzył się w 52-latku, że zaczął go prześladować, co wyraźnie odbiło się na relacji "królów".