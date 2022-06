Były mąż Britney Spears ARESZTOWANY po wtargnięciu do jej domu! Tak wyglądała interwencja policji (ZDJĘCIA)

W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu media poinformowały o niepokojącym zdarzeniu w posiadłości Britney Spears . Jason Alexander , ekspartner gwiazdy, który był oficjalnie jej mężem przez zaledwie 55 godzin, wtargnął do jej willi i chciał przerwać planowany na ten dzień ślub gwiazdy z Samem Asgharim .

Zobacz także: Były mąż Britney Spears wtargnął do jej domu

Co ciekawe, o kulisach zdarzenia poinformował portal TMZ, jednak kulisami bezprawnego wejścia do domu Britney Spears pochwalił się w sieci sam Jason Alexander, który wszystko relacjonował podczas instagramowej transmisji na żywo. Widzimy na niej, jak szuka piosenkarki w udekorowanej willi i krzyczy do ochroniarzy, że chce przerwać jej "g*wniany ślub".