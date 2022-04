Były partner Olgi Frycz pomógł rodzinie z Mariupola: "Pokazali mi zdjęcia. Po trzech się ROZPŁAKAŁEM"

Wczoraj odebrałem na [dworcu] Zachodnim rodzinę, która jakimś cudem uciekła z Mariupola. 20 kilometrów pieszo przez pola, potem busami, busami na Krym, autobusem do Moskwy, potem do Rygi, a stamtąd dopiero do Warszawy. Pomogłem im w tranzycie do Niemiec, gdzie mają krewnych, którzy mnie o to poprosili - zaczął w poście udostępnionym na Instastories.