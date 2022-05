Cała na galowo Ida Nowakowska świętuje Dzień Flagi z małym Maksymilianem i fotoreporterami (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że gorącą wiarę i patriotyzm Ida Nowakowska lubi demonstrować w sposób widowiskowy, żeby nie powiedzieć: performatywny. Zdjęcia z kościołów to na jej instagramowym profilu już opatrzone zjawisko. Nie ma się więc chyba co zbytnio dziwić, że gdy gwiazda Telewizji Polskiej wyruszyła do centrum Warszawy, aby w poniedziałek celebrować Dzień Flagi, to zadbała od razu przy okazji o odpowiednią obstawę fotoreporterską.