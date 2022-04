Ida Nowakowska przekonuje, że TVP zapewnia DUALIZM MEDIÓW: "Mamy misję. Bez nas nie byłoby DEMOKRACJI MEDIALNEJ"

My, jako Polacy, zawsze byliśmy narodem niezwykle otwartym. Jeśli posłuchasz każdego słowa, to przysięgam, że nie znajdziesz żadnego słowa nienawiści. Ja nigdy nie byłam częścią nienawiści, jakiejkolwiek. Uważam, że to, co my robimy, jest częścią bardzo ważnej misji, tworzenia demokratycznej Polski. To jest dualizm medialny, bez TVP by tego nie było. (...) Powinniśmy rozmawiać, to są tematy najważniejsze. To, co nas może podzielić, to tematy, na które musimy rozmawiać - wyjaśniła.