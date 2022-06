Camila Cabello dokazuje na plaży w Miami w turkusowym bikini (ZDJĘCIA)

Karolina 2 godz. temu zgłoś do moderacji 41 3 Odpowiedz

Mam pytanie, chyba bardziej do pań - czy wasze matki też były/są największymi krytykami waszego wyglądu? Moja matka potrafi ni z gruchy ni z pietruchy powiedzieć do mnie w sklepie, że wyglądam grubo (mam rozmiar 36/38), mam nie taką: cerę/fryzurę jaką ona sobie wymarzyła. Wielokrotnie zwracałam jej uwagę, że to co mówi jest chamskie, ale ona twierdzi, że przynajmniej jest szczera i musi mi takie rzeczy mówić, bo przecież koleżanki mi tego nie powiedzą. Dodam, że moja matka jest typem księżniczki, która została wychowana przez dziadków w kulcie bycia idealną, najpiękniejszą i najmądrzejszą. I zawsze podkreśla, że w moim wieku (29 lat) to ona wyglądała jak połowa mnie, miała piękne włosy, zęby i cerę.