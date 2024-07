Carla Fernandes debiutowała w "The Voice Kids", mając zaledwie 15 lat. Wyrosła na prawdziwą PIĘKNOŚĆ (ZDJĘCIA)

Program "The Voice Kids" otworzył drzwi do sławy wielu jego uczestnikom. Niespodziewanie okazało się, że Polska jest w stanie podbijać konkurs Eurowizji, ciesząc się aż dwoma wygranymi edycjami z rzędu. Zarówno jego zwycięzcy, jak i zdobywcy dalszych miejsc dziś organizują ze trasy koncertowe, wydają single obecne na szczytach list przebojów, a nawet przyciągają do siebie największe nazwiska, ciesząc się uznaniem zagranicznych ekspertów i słuchaczy.

Jednym z objawień 2. edycji muzycznego show była 15-letnia dziewczyna o hiszpańsko-portugalskich korzeniach. Carla Fernandes wykonała podczas przesłuchań w ciemno przebój Eda Sheerana "Thinking Out Loud". Trenerzy od razu zwrócili uwagę na oryginalną barwę głosu nastolatki, odwracając w jednym czasie swoje fotele. Ostatecznie uczestniczka dołączyła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Co prawda zakończyła przygodę z formatem tuż przed finałem, jednak skutecznie wykorzystała daną jej szansę.

Carla Fernandes połączyła urodę i niebywały talent

Urodzona w Londynie piosenkarka wzięła się do ciężkiej pracy niemal od razu po zakończeniu udziału w "The Voice Kids". Gościnnie powróciła na scenę programu w kolejnej edycji, prezentując swój autorski materiał. Wówczas ukazały się jej pierwsze single utrzymane w stylistyce latynoskiego popu, którym nie udało jej się przebić do mainstreamu.

W 2021 r. Carla Fernandes dostała się na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jednak po zaliczeniu pierwszego roku studiów zdecydowała się na urlop dziekański celem rozwijania działalności artystycznej. Decyzja okazała się słuszna, bowiem ostatnie miesiące okazały się przełomowymi w jej karierze. Autorski singiel "Chcę tu zostać" oraz wydany w duecie z Oskarem Cymsem utwór "Do gwiazd" promujący nową odsłonę "Akademii Pana Kleksa" na dobre zadomowiły w playlistach największych rozgłośni radiowych.

21-letnia dziś wokalistka daje się bliżej poznać, pozostając w częstym kontakcie z fanami w mediach społecznościowych. Poza zakulisowymi zdjęciami z koncertów i planów teledysku, coraz chętniej publikuje też fotografie ze swoim chłopakiem. Carla tworzy związek z producentem muzycznym Dominiciem Buczkowskim, znanym pod pseudonimem Minu, który pomaga jej w dalszych krokach muzycznych.

Znacie jej największe przeboje?

