Caroline Derpienski odwiedziła ulubionego fryzjera gwiazd i wyszła z NOWYM kolorem. Internauci: "Lepiej niż w jaśniejszych"

Trzeba przyznać, że Caroline Derpienski do perfekcji opanowała sztukę wzbudzania medialnego szumu . Influencerce wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, aby opowieściami o swoim życiu, jakie prowadzi w Miami, zawładnąć rodzimym światem show-biznesu. Ostatnio celebrytkę można było oglądać w nowym reality show "Good Luck Guys".

Przesiąknięta luksusem celebrytka zapewnia, że stroni od operacji plastycznych i jest naturalną pięknością. Wygląda jednak na to, że Caroline Depienski postanowiła nieco zaszaleć i zmienić coś w swoim dotychczasowym wizerunku. Oczywiście "dolarsowa królowa" mogła liczyć na wsparcie eksperta. Postawiła na ulubieńca polskich gwiazd.

Caroline Derpienski zmieniła kolor włosów. Nowe wydanie zachwyciło fanów

Wygląda przepięknie, to jej kolor zdecydowanie; Lepiej niż w jaśniejszych; Pięknie; Ale pasują; Mega zmiana! Bardzo naturalnie. Zdecydowanie to jest jej kolor; Super; Zmiana na plus, zdecydowanie lepiej - czytamy w komentarzach pod postem.