Caroline Derpienski została zatrzymana przez policję. "Powiedział: 'idziesz siedzieć na 24 godziny'"

Caroline Derpienski o zatrzymaniu przez policję

Powiedzieli do mnie, że mnie wezmą na komisariat, skoro ja fizycznie nie mam dokumentu. Powiedziałam im, że go po prostu nie wyczaruję. Oni na to, że muszę potwierdzić tożsamość, bo jak skłamię, to będę miała konsekwencje i wezmą mnie na komisariat. I ja mówię: proszę bardzo, możemy umówić się na kawę i on po prostu dostał szału. Powiedział do mnie: co ty, jaką kawę, idziesz na 24 godziny siedzieć. To jest nagrane - kontynuowała opowieść.