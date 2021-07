Catherine Zeta-Jones prezentuje "FIGURĘ DWUDZIESTOLATKI", prężąc ciało na jachcie (ZDJĘCIA)

Nck 26 min. temu zgłoś do moderacji 30 3 Odpowiedz

Fajnie ze jest zadbana. Ale tyle pracy i wyrzeczeń (sport jest ok, ale dieta, rezygnacja z węglowodanów to jednak poświęcenie) muszą te gwiazdy robić, żeby ktokolwiek chciał je jeszcze oglądać. A i tak koniec końców kobieta po ok. 45 roku zycia w najlepszym wypadku usłyszy ze świetnie wyglada JAK NA SWÓJ WIEK. To tak jakby powiedzieć, super ze jesteś szczupła gładka i zadbana, ale i tak jesteś stara i nawet 60 cm w talii tego nie zmieni. Chyba bardziej zazdroszczę kobietom które dbają o siebie ale w granicach normy, żeby być zdrowa i sprawna jak najdłużej, ale jednoczenie odpuściły sobie starania by podobać się innym i udawać młodsza wersje siebie. Jakie to musi być wyzwalające zacząć mieć to w dupie. Przestać starać się o bycie atrakcyjna dla facetów, a zacząć robić takiej ci wygodnie.