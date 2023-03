Celebryci promują "Polish Businesswomen Awards": beżowa Joanna Opozda, Jacek Borkowski obłapiający tajemniczą blondynkę... (ZDJĘCIA)

Od 15 lutego do 3 marca można było oddawać swoje głosy na 32 nominowane osobowości w ramach Polish Businesswomen Awards. Jak czytamy na stronie organizatora, zatrudnienie przy wydarzeniu znalazł i Jacek Borkowski, o którym to media pisały w kontekście jego nowego partnerki. "Super Express" informował bowiem, że 63-latek rozkochał w sobie 39-letnią wybrankę imieniem Monika. Na gali, która odbyła się w piątkowy wieczór, aktor nie szczędził czułości tajemniczej blondynce, która przypominała nominowaną w plebiscycie Magdalenę Ostrowicką, promującą się jako "Doctor Cobra Ostra". Mimo że na ściance Borkowski pozował sam, to już za kulisami chętnie obejmował kobietę do zdjęć...