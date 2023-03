Celebrytka, której WYBUCHŁ implant piersi, sprawiła sobie nowy biust. Rozmiar K wymieniła na C. Jest lepiej? (ZDJĘCIA)

Monstrualny biust Mary Magdalene ważył 20 kilogramów. Jedna z jej piersi eksplodowała

O włos taki los nie spotkał niejakiej Mary Sebastian Pickles Magdalene, która, pragnąc upodobnić się do lalki Barbie, przeszła niezliczoną ilość zabiegów. O fanatyczce poprawiania urody zrobiło się głośno za sprawą eksplozji jednego z jej gigantycznych implantów. Miłośniczka ekstremalnych modyfikacji ciała przez jakiś czas publikowała w sieci zdjęcia z pojedynczą piersią wielkości piłki lekarskiej. Przykre doświadczenia bynajmniej nie przyhamowały jej potrzeby "eksperymentowała z wyglądem": 26-latka do tej pory wydała ponad 100 tysięcy dolarów na operacje plastyczne i deklaruje, że chce modyfikować swoje ciało do końca życia.