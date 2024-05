Celine Dion ze łzami w oczach mówi o nieuleczalnej chorobie: "Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się CZOŁGAĆ" (WIDEO)

Celine Dion nagle wycofała się z show-biznesu i musiała odwołać wszystkie zaplanowane koncerty. Wszystko przez to, że zdiagnozowano u niej rzadką chorobę immunologiczną - zespół sztywnej osoby.

Po tym, jak Celine Dion pojawiła się na ceremonii rozdania nagród Grammy , mogłoby się wydawać, że powoli wraca do zdrowia. Niestety, okazuje się, że wciąż walczy o powrót do normalności . Gwiazda w zwiastunie nowego dokumentu wyznała, że nie ma zamiaru rezygnować z jej dawnych przyjemności i już stęskniła się za ludźmi.

Zobacz także: "I am: Celine Dion". Zwiastun

Celine Dion otworzyła się na temat choroby

Do sieci trafił zwiastun filmu dokumentalnego "I Am: Celine Dion", w którym artystka wróciła wspomnieniami do odwołania trasy koncertowej oraz diagnozy. Jak sama przyznała, pierwszy raz była w stanie otworzyć się na ten temat publicznie.