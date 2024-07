Cezary Pazura nie miał łatwych relacji z ojcem. W jednym z wywiadów opisał smutne wspomnienia z dzieciństwa

Pati 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Naszla mnie tez dzisiaj taka refleksja na temat moich kontakow z matka. Cale dziecinstow slyszalam " szanuj ojca i matke swoja" pewnie jak sie ma za co to mozna ale jak nic nie mozna znalesc pozytywnego to co zrobic? Zerwac kontakt? Nie dzwonic ? Czy wybaczyc i pomagac pomime tego ze nigdy sie jakiekolwiek pomocy czy nawet uwagi nie dostalo? Co zrobic jesli matka cie porzucila i cale zycie odrzucala twoja milosc à teraz n'a starosc placze bo potrzebuje pomocy,finansowej przede wszystkim? Ciezki temat. Milego dnia wszystkim,mimo wszystko.