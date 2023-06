Chorująca na raka piersi Shannen Doherty ma przerzuty do mózgu. Pokazała nagranie z radioterapii (WIDEO)

Xxx 17 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Jest odwazna. Ja nie mialam tyle odwagi, aby robic zdjecia po masektomii czy bliznom, do dzis nie patrze w lustro. Z czasem sie człowiek oswaja, ale masz wrazenie ze to nie jest to bo czujesz ze nadal masz piersi. A to co pozostalo jest inne... dziwne. (Mysle, to samo odczuwaja niektorzy po amputacji nog). Rak zmienil wszystko, zburzyl kariere, zycie rodzinne (tak tak... nie zawsze jest pieknie) to choroba tylko dla osob o mocnych nerwach. A w szczegolnosci- po -kiedy nadal sie leczysz, ale staje sie to codziennoscia, dla wszystkich... a dlaciebie 1 dzien dluzej to juz zwyciectwo.