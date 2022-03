Chris Rock NIE WIEDZIAŁ, że Jada Pinkett Smith choruje na łysienie plackowate?! "Nie ma w nim ani krzty złośliwości"

Także tak 20 min. temu zgłoś do moderacji 14 6 Odpowiedz

Cała ta sytuacja przypomina mi historie mojej (dzięki bogu) ex bratowej, która choruje na bielactwo. I nie, nie było to bielactwo jak ma ta znana ze swoich "łatek" modelka na całą twarz i ciało. Jej bielactwo ograniczało się do rąk i stóp, a zachowywała się jakby miała jakąś śmiertelną chorobę. Rodzinka też...."o Boże, o jeny, taka straszna choroba, biedna Karynka".... serio? Słowem nie można było nawiązać do jej stanu (w zimie w ogóle nie było widać różnicy w pigmencie). Także tak, skoro Jadą zgoliła głowę i pokazuje tym wszem i wobec, że zaakceptowała swój stan, a nie ukrywa się pod peruką (dla czarnych kobiet peruka to norma wiec nikt by nawet nie zauważył) to niech nie przewraca oczami na żart o GI Jane bo tak właśnie wygląda. Zart jak dla mnie nie śmieszny, ale nie obraźliwy bo nie powiedział, że jest brzydka, odpychającą czy coś Ty z sobą zrobiła. Wyszedł jej brak dystansu a z Willa wyszedł brak wyższej inteligencji bo najpierw rechocze, a do rękoczynów doszło jak zobaczył mine żony. Widać kto t ma spodnie i tyle 🙈🙉🙊