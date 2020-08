Chrissy Teigen JEST W CIĄŻY! Pochwaliła się brzuszkiem na Instagramie (FOTO)

Chrissy Teigen sławę zdobyła jako modelka pozująca do plażowych sesji dla Sports Illustrated, ale w ostatnich latach wykazywała się głównie przedsiębiorczością i smykałką do mediów społecznościowych. Ambitna celebrytka cieszy się w Stanach wyjątkową popularnością, dorabiając sobie na pisaniu książek kucharskich i prowadzeniu lubianego programu rozrywkowego Lip Sync Battle. Nie da się nie zauważyć, że z biegiem lat Amerykanka do perfekcji opanowała sztukę wywoływania sensacji, co rusz zwracając na siebie powszechną uwagę.