Chrissy Teigen WYCIĘŁA TŁUSZCZ Z POLICZKÓW! Obwiśnie jej skóra jak Blance Lipińskiej? (ZDJĘCIA)

"przyjemna w obyciu" - tak mówią ludzie którzy nie wiedza co mówią😂 Obycie to nie sposób bycia, tylko otrzaskanie towarzyskie, obznajomienie. Sposób bycia to "obejście". Widziałam kiedyś jak ktoś miał wielka radość z wyrażenia " w obejściu" - że w obejściu to krowy chodzą - i pouczał że należy mówić "w obyciu" - otóż nie, to błąd!