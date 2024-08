Christina Phillips ważyła ponad 300 KILOGRAMÓW. Dziś wygląda jak inna osoba. Na nowych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać

imo 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

ja zrzuciłam 25kg i naprawdę nie było to trudne: po prostu słuchałam się dietetyczki. ona dietą podkręciła mi metabolizm i organizm sam spalił nadmiarowy tłuszcz. polecsm kontakt z lokalnym dietetykiem, i chodzenie do niego co tydzień przez kilka miesięcy. owszem, płaci się stówkę za spotkanie, ale to najlepiej zainwestowane pieniądze pod słońcem! (nawet nie musiałam ćwiczyć, nic robić dodatkowo poza piciem wody i zdrowym odżywianiem)