CIACHO TYGODNIA: Nicholas Hoult - aktor nominowany do Złotego Globu i były ukochany Jennifer Lawrence (ZDJĘCIA)

W nocy z niedzieli na poniedziałek w Los Angeles odbędzie się 78. ceremonia wręczenia Złotych Globów . Galę, która w branży postrzegana jest jako przedsmak rozdania Oscarów, poprowadzą Amy Poehler i Tina Fey. O statuetkę zawalczą nie tylko produkcje filmowe, lecz również seriale. W tym roku na nagrodę mają szansę m.in. "The Crown" czy hitowy "Gambit królowej".

Nicholas Hoult w Hollywood spełnia się od lat. Brytyjczyk zaistniał w świecie kina rolą w filmie "Był sobie chłopiec" z 2002 roku i od tamtej pory wystąpił w wielu kinowych hitach. Przez lata można go było oglądać m.in. w filmowej sadze "X-Men", remake'u "Mad Maxa" z Charlize Theron i Tomem Hardym, filmowej biografii J.R.R. Tolkiena czy docenionej przez krytyków "Faworycie". Swego czasu o Houltcie głośno było także za sprawą jego życia uczuciowego. Aktor przez przeszło 4 lata spotykał się bowiem z Jennifer Lawrence . Para rozstała się w 2014, pozostała jednak w przyjacielskich relacjach.

Na przestrzeni lat Nicholas Hoult nominowany był m.in. do nagrody BAFTA w kategorii "Największa aktorska nadzieja kina" oraz m.in. do kilku statuetek Teen Choice Awards. Jeśli aktor otrzyma Złoty Glob za rolę cara Piotra w serialu "Wielka" będzie to najważniejsze wyróżnienie w jego karierze.