Włodzimierz Czarzasty recenzuje "Gambit Królowej": "Główna bohaterka jest jak Lewica: inteligenta i LUBI WALNĄĆ KIELICHA"

Prawda 36 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Bo to działa tak ze tam gdzie największa nienawiść np do „lgbd” są ukryci geje, mający zony i dzieci jak jozek który jest założycielem fideszu czyli takiej narodowościowej partii walczącej z lgbd jak u nas Bakiewicz, on pol życia walczył, homofob nr1 a co się okazało? Został złapany na gejowskiej ORGII i podał się do dymisji hahaha. Prawda jest taka ze nikt normalny, pewny swojej seksualności nie będzie miał nic przeciwko innej prezentacji, ja jak widzę lesbijke to nie boje się ze się”zaraże”oni tak