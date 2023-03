Ciąg dalszy procesu Gwyneth Paltrow. Instruktor narciarski tuszował winę aktorki? Mężczyzna odpowiedział na zarzuty

Od kilku dni zagraniczne media żyją procesem z udziałem Gwyneth Paltrow. Przypomnijmy, że niejaki doktor Terry Sanderson pozwał aktorkę za spowodowanie wypadku narciarskiego, do którego doszło w 2016 roku w Deer Valley w stanie Utah. Mężczyzna twierdzi, iż gwiazda na stoku miała wjechać w niego z dużą prędkością, powodując poważne obrażenia, po czym ulotnić się z miejsca zdarzenia. Oskarża też ośrodek narciarski, utrzymując, iż będący świadkiem zdarzenia instruktor nie wezwał pomocy, a kurort miał wyciszać sprawę.

Początkowo mężczyzna domagał się od aktorki 3 milionów dolarów odszkodowania, sąd obniżył jednak tę kwotę do 300 tysięcy. Gwyneth Paltrow we własnym pozwie żąda zaś od Sandersona symbolicznego jednego dolara oraz zwrotu kosztów procesu. Aktorka, która nie przyznaje się do winy, pierwotnie zarzucała mężczyźnie próbę wyłudzenia od niej pieniędzy. Ostatnio zmieniła jednak linię obrony, sugerując, że kolizja była próbą napaści seksualnej.