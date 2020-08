Ciężarna Jola Mróz łapie promienie brytyjskiego słońca i traci cierpliwość do fanek: "SAME ZNAWCZYNIE!"

Anastasiya: "Zostałam twarzą sex shopu"

Dostałam 30 wiadomości na temat opalania brzucha w ciąży... - zaczęła swój wywód Mróz. K**wa, byłam się wykąpać w basenie i cyknęłam fotę! Ludzie, przecież niczego nie opalam, nie wiem, czy takie uwagi was może podbudowują, jak je komuś wyślecie, ale ja dobrze wiem, co można w ciąży i co jest dla mnie i dla mojej córki najlepsze . Przestańcie wpadać w paranoję!

Sorry, ale czasem jak czytam, jak do mnie piszecie, że "tego nie, tamtego nie", "bo przytyjesz", "bo stracisz"... Same znawczynie! - wyraziła swoje oburzenie celebrytka. Mam 30 lat, nie musicie mi radzić i pisać: "nie chcę się mieszać, ale...". Tak szczerze, to co was to obchodzi? Żadna mama nie chce zaszkodzić swojemu dziecku. Wrzućcie na luz, ciąża to nie choroba!